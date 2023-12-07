Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2022 Mobile veya eski adıyla PES 2022 Mobile'a gelen yeni güncellemeler nedeniyle sunucular bakıma girdi. Peki, PES bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne kadar sürecek?

Pes bakımı ne zaman bitecek? Sorusu birçok oyuncu tarafından merak edilmekte ve bu nedenle internet üzerinde araştırılmakta. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne kadar sürecek? İşte detaylar…

PES BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğine dair bir açıklamada bulunmadı, ancak sunucu bakımının birkaç saat süreceği bilinmektedir. Bu nedenle saat başı aralıklarla oyuna girerek sunucu bakımının bitip bitmediğini öğrenebilirsiniz. Henüz sunucu bakımının sona ereceğine dair net bir süre verilmemekte. Bu nedenle bakımın ne zaman biteceği de bilinmiyor.