Pepe futbolu bıraktı mı? Pepe futboldan emekli mi oldu?

Pepe futboldan emekli mi oldu? Pepe futbolu bıraktı mı? Pepe neden futbolu bıraktı, sebebi ne? Pepe hangi takımlarda oynadı, en son hangi takımda oynuyor? Euro 2016 finalinde maçın adamı seçilen Pepe emekli mi oldu ve daha fazla sorunun cevabı detaylarıyla haberimizde…

PEPE EMEKLİ Mİ OLDU?

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu Pepe, aktif futbol hayatını noktalama kararı aldı. 2018-19 sezonundan bu yana kariyerinin ilk takımlarından birisi olan Porto forması giyen 41 yaşındaki isim ile bu yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı. Ünlü futbolcu Pepe 8 Ağustos 2024'te profesyonel futboldan emekli olduğunu duyurdu.

BAŞARILARI

Kariyeri boyunca Real Madrid, Porto ve Beşiktaş'ta forma giyen ve toplam 33 kupa kazanan Portekizli oyuncu, 2007 yılından beri 141 kez formasını giydiği milli takımının da efsaneleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN PEPE'YE VEDA PAYLAŞIMI

Pepe'nin bir dönem ülkemizde formasını terlettiği Beşiktaş, emeklilik kararı veren futbolcuya, "Bir kere kartalsan her zaman kartalsın. Emekliliğinde sana en iyisini diliyoruz" sözleriyle veda etti.