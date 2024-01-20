PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki!

Pendikspor– Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Pendik spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor- Beşiktaş spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki!

PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI

Pendikspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir. Buna göre Pendikspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV canlı izleyebilirsiniz.

PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

15' Gedson'un kısa kullandığı köşe vuruşunda Rashica topu aldı ve ortasını açtı ancak altı pasta şutunu çeken Cenk'in vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

14' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısında top kazanan Gedson topla birlikte geldi ve pasında Rashica'yı topla buluşturdu, şık bir çalımla önünü boşaltan Rashica pasını Cenk'e verdi. Cenk'in sert vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Semih'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

12' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Semih ortasını açtı ancak Tayfur topa vuramadan savunma topu kornere yolladı.

7' Nuno Sequeira savunma arkasına sarkan Erencan'ı topla buluşturmak istedi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

6' Sol kanatta Thiam'ın pasında topu önüne alan Umut Nayir şık bir çalımla önünü boşalttı ve ceza sahasının sol kenarından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

5' GOL Umut Nayir ile Pendikspor öne geçiyor.

4' Rashica sağ kanattan verkaç yaparak ilerlemek istedi ancak Cenk'in pası doğrudan taca çıktı.

3' Ön alanda topu kazanan Rashica pasında ceza sahasına hareketlenen Tayfur'a topu attı. Tayfur'un kafa vuruşunu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

1' Maç başladı...

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Pendikspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 19:00'dir. Karşılaşma, Pendik İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşacak. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil, Erencan, Thiam, Umut.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk Tosun.