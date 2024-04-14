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Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

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Pendik Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Pendik yerel seçim sonuçları!

PENDİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Pendik İlçesi'nde yapılan belediye başkanlığı seçiminde, AK Parti adayı Ahmet Cin, 187.623 oy alarak %44,69 oranında bir destek elde etti ve Pendik Belediye Başkanı seçildi. CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179.608 oy alarak %42,78 oranında kaldı. Diğer adaylar arasında ise belirgin bir farkla öne çıkan bir oy oranı görülmedi. Bu sonuçlar doğrultusunda, Pendik İlçesi'nin yeni belediye başkanı AK Parti'den Ahmet Cin oldu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
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