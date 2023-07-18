Pelin Sönmez boşandı mı ve Akasya Durağı Dilek neden boşandı gündeme geliyor. Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı dizisindeki "Dilek" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez neden boşandı merak ediliyor. Pelin Sönmez boşandı mı? Akasya Durağı Dilek neden boşandı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Pelin Sönmez boşandı mı? Akasya Durağı Dilek neden boşandı?

Pelin Sönmez boşandı mı? Akasya Durağı Dilek neden boşandı? sorularına yanıt aranıyor. Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı'ndaki "Dilek" rolüyle tanınan Pelin Sönmez, özel hayatıyla gündem oldu. Pelin Sönmez boşandı mı ve Akasya Durağı Dilek neden boşandı araştırılıyor. Pelin Sönmez boşandı mı? Akasya Durağı Dilek neden boşandı? Detaylar haberimizdedir…

PELİN SÖNMEZ BOŞANDI MI?

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar 2018 yılında evlenmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren çiftin uzun süre önce boşandığı öğrenildi. Gizlilik kararı alınan davada taraflar tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayrıldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sönmez, sık sık değişimi haberleriyle de adından söz ettiriyor.

AKASYA DURAĞI DİLEK NEDEN BOŞANDI?

Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı'ndaki "Dilek" rolüyle tanınan Pelin Sönmez, özel hayatıyla gündem oldu. Oyuncu Pelin Sönmez'in işadamı Cem Candar'dan boşandığı ortaya çıktı. Pelin Sönmez, Eylül'de vizyona girecek olan Bulanık adlı gerilim filminin de başrolünde yer alacak.