Pegasus Hava Yolları, seyahatseverleri ekonomik yurt dışı uçuş fırsatlarıyla20 Euro bilet kampanyası ile 5- 6 Kasım 2025 tarihlerinde dikkat çekiyor. Bu özel kampanya, sadece belirli yurt dışı hatlarda ve direkt uçuşlarda geçerli Pegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman? 5- 6 Kasım Pegasus kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus kampanyalı bilet şartları neler?Pegasus kampanyalı bilet nasıl alınır? Pegasus kampanyasına dair detaylar haberimizde...

PEGASUS 20 EURO BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

Pegasus Hava Yolları, uygun fiyatlı yurt dışı uçuşlarıyla seyahatseverlerin ilgisini çeken yeni bir kampanya başlattı. Pegasus 20 Euro bilet kampanyası, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla başladı ve 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Kampanya kapsamında satın alınacak biletler, 17 Kasım 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak. Pegasus'un bu özel kampanyası toplamda 100.000 koltukla sınırlı olduğundan, erken davranmak ve biletlerin tükenmeden alınması büyük önem taşıyor.

Biletleme işlemlerinin Türkiye yerel saatine göre 5 Kasım 09.15 - 6 Kasım 23.59 arasında tamamlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Bu tarihler dışında yapılan bilet alımları kampanyadan yararlanamayacak.

5-6 KASIM PEGASUS KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Pegasus'un kampanyalı biletleri yalnızca belirli yurt dışı hatlarda geçerli. Öne çıkan destinasyonlar arasında:

Berlin

Saraybosna

Stockholm

Tiran

Üsküp

Düsseldorf

Kampanya yalnızca direkt uçuşlarda ve Pegasus tarafından gerçekleştirilen seferlerde geçerli. Ortak (codeshare) uçuşlar ve Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamına dahil değil.

Uygun fiyatlı biletleri kaçırmamak için flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden biletleme yapmak gerekiyor; diğer satış kanallarında kampanya fiyatları geçerli değil.

PEGASUS KAMPANYALI BİLET ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:

Pegasus BolBol üyeliği: Kampanyadan faydalanabilmek için BolBol üyesi olmak gerekiyor. Üyeliği olmayan yolcular biletleme sırasında ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

Bilet paketi: Biletler yalnızca Light Paket kapsamında satışa sunuluyor. Bu pakette yalnızca koltuk altına sığan küçük çanta hakkı bulunuyor.

Kampanyaya özel olarak: Kabin bagajı ve 12 kg uçak altı bagaj 5 Euro karşılığında eklenebiliyor.

Daha fazla bagaj hakkı isteyenler, 10 Euro farkla Süper Eko Pakete geçiş yapabiliyor. Bu paketle hem koltuk altı çanta, hem kabin bagajı, hem de 20 kg uçak altı bagaj hakkı sunuluyor.

Kapasite sınırlaması: Kampanya toplam 100.000 koltukla sınırlı ve kapasite dolduğunda sona eriyor.

İptal ve değişiklik koşulları: Kampanyalı biletlerde iptal ve değişiklik işlemleri Pegasus'un genel kurallarına tabidir.

Para birimi seçimi: Biletler TL veya Euro olarak satın alınabiliyor.

Pegasus, kampanya koşullarını değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

PEGASUS KAMPANYALI BİLET NASIL ALINIR?

Pegasus kampanyalı biletlerini almak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit:

BolBol üyeliğinizi doğrulayın veya kaydolun. Kampanyadan yararlanmak için üyelik şarttır.

Uygun tarih ve destinasyonu seçin: Kampanya yalnızca 17 Kasım 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.

Biletleme işlemini flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden tamamlayın.

Bilet paketini ve bagaj seçeneklerini belirleyin: Light Paket ile sınırlı olan kampanyalı biletlerde ekstra bagaj eklemeyi unutmayın.

Erken davranmak büyük avantaj sağlar çünkü kampanya yalnızca 100.000 koltukla sınırlıdır ve dolduğunda otomatik olarak sona erer.