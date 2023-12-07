Özellikle hafta sonu plan yapmakta olan birçok vatandaş Pazar günü yağmurlu mu? Sorusu ile hava durumunu internet üzerinde araştırılıyor ve MGM'ye göre tahminler sorgulatılıyor. Peki, Pazar günü yağmurlu mu? Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Pazar günü yağmurlu mu? Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Pazar günü yağmurlu mu? Sorusu, özellikle pazar günü dışarı çıkacak olan veya ailecek vakit geçirmeyi planlamakta olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hava sıcaklıkları giderek düşerken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Peki, Pazar günü yağmurlu mu? Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

PAZAR GÜNÜ YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek sarı kod uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da vatandaşların dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."