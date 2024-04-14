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PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi!

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Eczaneler hangi gün açık ve eczaneler açık mı kapalı mı soruları gündeme geliyor. Pazar günü nöbetçi eczaneler neresi ve Pazar günü eczaneler açık mı soruları gündeme geliyor. 3 Mart 2024 eczaneler açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Pazar günü eczaneler açık mı? 3 Mart 2024 eczaneler açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Pazar günleri normal eczaneler hizmet vermemektedir. Pazar günleri nöbetçi eczaneler açıktır. Buna göre normal eczaneler pazar günü kapalıdır. Ancak acil durumlar için nöbetçi eczaneler kararlaştırılan saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Pazar günü açık olan eczaneler ise internet üzerinden il, ilçe veya mahalle ismi yazılarak aranabilir.

İnternet üzerinden ulaşılan eczanelerin bilgileri arasında açık olup olmadıkları da belirtilir. Bununla birlikte nöbetçi eczaneler için kullanılan resmi siteden de kolaylıkla bölgede hizmet sunan açık eczanelere ulaşılabilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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