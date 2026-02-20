Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı
Kastamonu'da ATM'den para çekemeyen şüpheli, sinirlenip balyozla bankamatiğe zarar verdi. Saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı.
BİR TÜRLÜ BAŞARAMADI
Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö., başarılı olamadı. ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.
GÖZALTINDA
48 yaşındaki saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.