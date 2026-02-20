Haberler

Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Güncelleme:
Kastamonu'da ATM'den para çekemeyen şüpheli, sinirlenip balyozla bankamatiğe zarar verdi. Saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı.

BİR TÜRLÜ BAŞARAMADI

Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö., başarılı olamadı. ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.

GÖZALTINDA

48 yaşındaki saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Umut Halavart
Yorumlar (2)

tamer topaloglu:

Sokak ortasında kamera karşısında kadın cinayeti olur. Dünyanın suçu kamera karşısında işlenir. Havaya ateş edenler, firma kurşunlayanlar, vs vs bunlar bulunmayıp adamı da hemen bulmuşlar. Suç kaydı yok herhalde. suç kaydı olanı arananı bulamıyoruz da

Leven Ergün:

AYASOFYA IBADETE ACILDI ABII

