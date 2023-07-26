Paella tarifi! Masterchef Paella nasıl yapılır? Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella pilavı hangi ülkeye ait, hangi bölge?

Masterchef 26 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Paella yapmasını istendi. Peki Masterchef Paella nasıl yapılır? Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella tarifi! Paella nasıl yapılır? Paella tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel pilavlar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Paella tarifi oldu. Peki en güzel Paella tarifi nasıldır? Paella nasıl yapılır? Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella tarifi! Paella nedir, ne demek? Masterchef Paella nasıl yapılır? Paella hangi bölgenin, hangi ülkenin pilavı? Paella hangi ülkeye ve yöreye aittir? Paella hangi ülke? İşte detaylar...

PAELLA NEDİR, NE DEMEK? PAELLA HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Paella, İspanyol mutfağına özgü geleneksel bir pilav yemeğidir. Genellikle safran veya kurkuma ile renklendirilmiş pirinç ve çeşitli deniz ürünleri, tavuk veya sosis gibi malzemelerle hazırlanır.

PAELLA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı paella pirinci (bombalı pirinç) - Arborio pirinci de kullanabilirsiniz

500 gr karides, temizlenmiş ve kabuğu çıkarılmış

500 gr kalamar veya ahtapot, dilimlenmiş

500 gr tavuk veya hindi eti, küçük parçalara kesilmiş

1 büyük soğan, doğranmış

3-4 diş sarımsak, ezilmiş

1 büyük domates, doğranmış

1 kırmızı biber, doğranmış

1 büyük kırmızı dolmalık biber, doğranmış

1 büyük sarı dolmalık biber, doğranmış

1,5 litre tavuk suyu (veya sebze suyu)

1/2 çay kaşığı safran ipliği (veya 1 çay kaşığı kurkuma)

1/2 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber, tadını ayarlamak için

Limon dilimleri ve taze doğranmış maydanoz (servis için)

PAELLA NASIL YAPILIR?

Safranı hazırlayın: Eğer safran kullanacaksanız, biraz sıcak su içinde bekletin ve suyunu renklendirin.

Tavayı hazırlayın: Geniş tabanlı bir paella tavasını veya büyük bir tava veya tencereyi orta ateşte ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.

Soğan ve sarımsakları kavurun: Doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.

Sebzeleri ekleyin: Kırmızı biberleri, sarı biberleri ve domatesleri ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar karıştırarak pişirin.

Etleri ekleyin: Küçük parçalara kesilmiş tavuk veya hindi etini ekleyin ve etler pişene kadar karıştırarak kavurun.

Pirinci ekleyin: Paella pirincini tavaya ekleyin ve karıştırarak kavurun, pirinçler şeffaflaşana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun.

Suyu ve safranı ekleyin: Tavuk suyunu (veya sebze suyunu) ve eğer kullanıyorsanız safran suyunu ekleyin. Ayrıca, isteğe bağlı olarak beyaz şarap ekleyebilirsiniz.

Pişirin: Karışımı orta ateşte kaynatın ve sonra altını kısarak yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişirin. Pirinçler suyunu çekene ve yumuşayana kadar pişmeye devam edecektir.

Deniz ürünlerini ekleyin: Pişirme süresinin sonunda karidesleri ve kalamar veya ahtapotu ekleyin. Karidesler pembemsi renk alana ve deniz ürünleri pişene kadar pişirmeye devam edin.

Tadını ayarlayın: Paellayı tuz ve karabiberle tatlandırın, gerektiğinde lezzetini ayarlayın.

Servis yapın: Paellayı sıcak olarak servis tabağına alın ve üzerine limon dilimleri ve taze doğranmış maydanoz serperek sunun.

Paella pilavınız hazır! Bu lezzetli İspanyol yemeği, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak için harika bir seçenek olacaktır. Afiyet olsun!