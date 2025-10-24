Özlem Gürses kimdir? Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Özlem Gürses, özellikle ekonomi ve politika programlarıyla tanınıyor. Sözcü TV ekranlarında "Para Politika" programını sunan Gürses, gazetecilik kariyerinde birçok farklı kanal ve programda görev alarak izleyici kitlesini genişletmiştir. Ankara doğumlu olan Özlem Gürses'in yaşamı, eğitimi ve medya sektöründeki kariyer yolculuğu merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR?

Özlem Gürses, Türk gazeteci ve televizyon sunucusudur. Gazeteciliğe olan ilgisi ve televizyon dünyasındaki başarılı kariyeri ile tanınır. Eğitimini mimarlık alanında tamamlamasına rağmen meslek olarak gazeteciliği seçmiş, farklı televizyon kanallarında sunduğu programlarla adını duyurmuştur.

Özellikle ekonomi, politika ve gündem konularındaki programlarıyla izleyiciye bilgi aktarmakta, ekranlarda profesyonel ve enerjik bir sunum sergilemektedir. Günümüzde Sözcü TV'de "Para Politika" programını sunmaktadır ve hafta içi her sabah izleyicilerle buluşmaktadır.

ÖZLEM GÜRSES KAÇ YAŞINDA?

Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 yılında doğmuştur. Buna göre 2025 itibarıyla 55 yaşındadır.

ÖZLEM GÜRSES NERELİ?

Özlem Gürses, Türkiye'nin başkenti Ankara'da doğmuştur ve eğitim hayatına da burada başlamıştır. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamış, üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamıştır.

ÖZLEM GÜRSES'İN KARİYERİ

Özlem Gürses, gazetecilik kariyerine ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak adım atmıştır. Daha sonra Star TV'ye geçerek "Gece Hattı" ve "Kırmızı Koltuk" gibi programları sunmuştur. Ardından SkyTürk'te çeşitli gündem ve haber programlarında yer almış, Halk TV'de ise sabah kuşağı programlarını sunarak geniş bir kitleye ulaşmıştır.

2024 yılında Sözcü TV'ye geçerek "Para Politika" programını sunmaya başlamış ve ekonomik-politik konuları izleyiciyle paylaşmaktadır. Gürses, farklı kanallarda sunduğu programlar ve gündem değerlendirmeleri ile Türk televizyonculuk sektöründe saygın bir yer edinmiştir.