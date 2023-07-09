Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak? Özkan Uğur'un cenaze töreni yapıldı mı?
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Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak? Özkan Uğur'un cenaze töreni yapıldı mı?
Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ünlü müzisyenin sevenlerini yasa boğarken, rol arkadaşı olan Zafer Algöz cenaze töreni detaylarını paylaştı. Peki, Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak? Özkan Uğur'un cenaze töreni yapıldı mı? İşte Özkan Uğur'un cenaze töreni hakkında merak edilen detaylar!
ÖZKAN UĞUR'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Özkan Uğur'un cenaze töreni programını pek çok filmden rol arkadaşı olan Zafer Algöz duyurdu. Buna göre tören, 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de başlayacak. Öğle namazının ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Özkan Uğur Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
ÖZKAN UĞUR NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.