Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak? Özkan Uğur'un cenaze töreni yapıldı mı?

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak? Özkan Uğur'un cenaze töreni yapıldı mı?