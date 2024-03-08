Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR CİHAN TURAN KİMDİR?

Özgür Cihan Turan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.