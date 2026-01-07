Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
Ünlü futbolcu Neymar, sahibi olduğu özel araçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Neymar'ın paylaştığı karede 45 milyon euro değerinde Falcon 900LX jet, 9 milyon euro değerinde Airbus H145 helikopter ve 2 milyon euro değerinde bir Batmobile replikası araba olduğu görüldü.
- Brezilyalı futbolcu Neymar Jr., sosyal medyada 45 milyon euro değerinde bir Dassault Falcon 900LX özel jet, 9 milyon euro değerinde bir Airbus H145 helikopter ve 2 milyon euro değerinde bir Batmobile replikası paylaştı.
- Neymar'ın paylaştığı araçların toplam değeri 60 milyon euroyu aşıyor.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar Jr., sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını bir kez daha şaşırttı.
LÜKS ARAÇLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Santos ile sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzatan 33 yaşındaki oyuncu Neymar, ülkesindeki özel bir pistte sıraladığı lüks araçlarını sergiledi.
ARAÇLARIN DEĞERLERİ DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN
Paylaşılan karelerde, yaklaşık 45 milyon euro değerindeki siyah renkli Dassault Falcon 900LX özel jet, 9 milyon euro civarında olduğu belirtilen Airbus H145 helikopter ve Batman temalı 2 milyon euro değerindeki Batmobile replikası dikkat çekti. Araçların tamamı Neymar'ın Batman tutkusunu yansıtan siyah tonlarda ve özel NJR (Neymar Junior) detaylarıyla kişiselleştirilmiş şekilde yer aldı.
Neymar, "Hayaller gerçek olabilir" notuyla yaptığı paylaşımda Batmobile'ın üstünde poz verirken görüldü. Ünlü futbolcunun bu "Batman filosu" olarak adlandırılan koleksiyonu, toplamda 60 milyon euroyu aşan değeriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.