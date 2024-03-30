Üye Girişi
Haberler

Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart 2024'teki yerel seçimler için oy kullanacak seçmenlerin sandık bilgileri ve oy kullanacakları yerler belirlendi, ancak Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Merak ediliyor. Peki, Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu?

OY KAĞIDIM GELMEDİ, OY KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

YSK'nın verdiği bilgilere göre, oy kullanmak için seçmen kağıdı şart değildir. Seçmenler, oy kullanacakları sandık numarasını e-Devlet kapısı, www.ysk.gov.tr adresi, YSK mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezi (444 9 975) aracılığıyla öğrenerek oy kullanma işlemlerini tamamlayabilirler. YSK'nın açıklamalarına göre, oy kullanmak için seçmen kağıdı mecburi değildir. Seçmenler, oy kullanacakları sandık numarasını öğrenmek için e-Devlet kapısı, www.ysk.gov.tr adresi, YSK mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezini (444 9 975) kullanabilirler.

Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu?

OY KULLANMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Oy verecek olan seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan ve kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgelerden biriyle oy kullanabilir. Bu belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi resimli ve resmi nitelikteki belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerle oy kullanacak olan seçmenler kimliklerini kanıtlayabilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Yüksek Seçim Kurulu Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller... Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart Yerel Seçimleri seçmen kağıdı gerekiyor mu, zorunlu mu? Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Seçim propaganda yasağı başladı mı, saat kaçta bitiyor? OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 31 Mart Pazar oy verme işlemi hangi ilde ne zaman başlıyor, bitiyor? YEREL SEÇİM OY PUSULASI NASIL OLACAK? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf, kaç pusula olacak? SEÇİM YASAKLARI NELERDİR? YSK tarafından uygulanmakta olan Seçim yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor? SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI? 31 Mart Pazar günü Avm'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 31 Mart'ta AVM'lerin çalışma saatleri! OY KULLANMAMA CEZASI KAÇ TL 2024: seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 30 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Gareth bale öldü mü, yaşıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title