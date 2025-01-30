Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi

Japon otomobil devi Mazda, 1997'den beri kullandığı logosunu daha premium bir konuma taşımak için değişikliğe gitti. Genç ve sportif imajıyla bilinen markanın artık lüks ve sofistike bir kimliğe bürünmek istediği ve CX-90 gibi şık ve kaliteli SUV modellerine yönelmesinin ardından logosunu da yenilediği öğrenildi.

PATENTTE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentte ortaya çıkan ancak bugüne kadar hiç kullanılmayan Mazda'nın yeni logosu bugünden itibaren artık her yerde görücüye çıkacak.

MODERN VE SADE BİR TASARIM

28 yıl sonra değişen logo mevcut tasarımın temel unsurlarını korurken, daha yuvarlak dış hatlara ve keskinleştirilmiş "M" şekline sahip. Öte yandan yeni logoda üç boyutlu efektin yerini daha modern ve sade bir düz tasarım alıyor.