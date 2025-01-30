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Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi

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Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mazda 28 yıl sonra premium bir görünüme sahip olmak adına logosunu yenileme kararı aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentte ortaya çıkan logoyu kullanmaya başlayan dev şirketin yeni tasarımı daha yuvarlak dış hatlara ve keskinleştirilmiş "M" şekline sahip.

Japon otomobil devi Mazda, 1997'den beri kullandığı logosunu daha premium bir konuma taşımak için değişikliğe gitti. Genç ve sportif imajıyla bilinen markanın artık lüks ve sofistike bir kimliğe bürünmek istediği ve CX-90 gibi şık ve kaliteli SUV modellerine yönelmesinin ardından logosunu da yenilediği öğrenildi.

PATENTTE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentte ortaya çıkan ancak bugüne kadar hiç kullanılmayan Mazda'nın yeni logosu bugünden itibaren artık her yerde görücüye çıkacak.

Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi

MODERN VE SADE BİR TASARIM

28 yıl sonra değişen logo mevcut tasarımın temel unsurlarını korurken, daha yuvarlak dış hatlara ve keskinleştirilmiş "M" şekline sahip. Öte yandan yeni logoda üç boyutlu efektin yerini daha modern ve sade bir düz tasarım alıyor.

Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

mazdanın yeni logosu italyada yapılıyor diye japonlar mazdayı boykot ediyormuş:))) ha bir de mazdanın fabrikası italyadaymış, japonlara ait değilmiş yani mazda. wolsvagenin de çin de fabrikası o da alman değil. ( japonya cumhuriyet halk partililer)

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Haber Yorumlarıerman genç :

Eskinin Yeni Logo, Yeninin Eski Logo olması gerekmiş çok uğraşmışlar baya yeni logoya

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Haber YorumlarıŞevki Mutlu:

kafayı yemişler

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Mercedes, BMW, Toyota, Citroën gibi ve buna benzer araba logoları hafıza kayıtlarına uygun yapıldığı için hiç unutulmaz..manda ve birkaç araç üreticisi bu işi iyi bir araştırma yapmadan planlamış gibi..öğleki aracın üstündeyken bile hatırlamak zor oluyor.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çookk büyük değişiklik olmuş....

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

UFFFFF OKADAR FARK VARKI GÖZLERIME INANAMADIM!!! :))) MUUHAHAHHAHAHA.

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