Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar?

Otobüs biletlerine zam gelecek mi ve otobüs bilet fiyatları ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik devam ediyor. Otobüs biletleri kaç TL oldu ve otobüs biletlerine zam var mı gündeme geliyor. Peki, Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar?

OTOBÜS BİLETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğunu söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, biletlerin tükenmesi üzerine ek seferler konulduğunu belirtti.

SEÇİM YOLCULUKLARI DAHA ÇOK ANADOLU'YA

Birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve gidişlerin daha çok Anadolu'ya olduğunu belirten Yıldırım, önümüzdeki hafta ortasından itibaren otobüs seferlerinde bayram yoğunluğunun başlayacağını söyledi.

"Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi." diyen Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için yaptığı geçici düzenlemenin Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacağını hatırlattı.

6 BUÇUK MİLYON SEYAHAT EDECEK

Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

OTOBÜS BİLETLERİNE ZAM VAR MI?

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazalarının olduğunu belirterek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.