Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli, kariyeri, hangi takımlarda oynadı?

Orkun Kökçü, futbol dünyasında yetenekleri ve kararlılığıyla adından söz ettiren genç bir isim. Hollanda'da doğup yetişen Kökçü, orta saha oyunuyla dikkat çekerken, Türkiye millî takımında da forma giyiyor. Kariyerindeki önemli dönemeçler, oynadığı kulüpler ve uluslararası deneyimleri, onu futbolseverler için merak konusu hâline getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya gelmiş, orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Kökçü, yetenekleri sayesinde kısa sürede dikkat çekmiş ve profesyonel arenada önemli başarılara imza atmıştır.

Kulüp kariyerinde özellikle Eredivisie takımlarından Feyenoord forması giymekte ve takımının orta sahasında kritik bir rol üstlenmektedir. Hem kulüp hem de millî takım düzeyinde oyun stili ve teknik kapasitesiyle tanınan Kökçü, genç yaşına rağmen sahada liderlik vasıflarını gösteriyor.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ YAŞINDA?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Hollanda altyapısında hem de Türkiye millî takımında edindiği deneyim, onu kariyerinde öne çıkaran önemli bir unsur olmuştur.

ORKUN KÖKÇÜ NERELİ?

Kökçü, doğum yeri Hollanda'nın Haarlem şehridir, ancak köken olarak Türk'tür. Hollanda'da yetişmiş olmasına rağmen futbol kariyerinde Türk millî takımını tercih ederek kökenine ve milli değerlerine bağlılığını göstermiştir.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KARİYERİ

Orkun Kökçü'nün futbol kariyeri, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılmasıyla başlamıştır. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nda VV Gemert karşısında oynanan maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk resmi maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen karşısında oynayan Kökçü, oyuna sonradan girmesine rağmen bir gol ve bir asistle skora katkıda bulundu.

10 Nisan 2019'da, Feyenoord'daki sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı ve kulüp kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi.

Millî takım kariyerinde ise, Hollanda U-17, U-18 ve U-19 takımlarında oynayan Kökçü, 2019 yılında Türkiye millî takımı için oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21'e karşı oynanan UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 formasıyla sahaya çıktı. 28 Ağustos 2020'de ise Türkiye A millî futbol takımına çağrılarak uluslararası arenada da önemli bir adım attı.

Kökçü, hem kulüp hem de millî takım seviyesinde orta sahadaki oyun zekası, pas becerisi ve saha görüşü ile dikkat çeken bir futbolcu olarak tanınıyor.