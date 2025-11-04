Haberler

Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol kariyerini noktalayan ve açtığı döner dükkanını işleten Orkan Çınar, bu sektöre giriş sebebini açıkladı. Dönerci dükkanı açmasıyla ilgili konuşan Orkan Çınar, ''Hem mental olarak hem de aile açısından sektör değiştirmemin daha sağlıklı olduğunu düşünüm. Az olur, çok olur ayağımı yorganıma göre uzatırım. İçim çok rahat. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım.'' dedi.

  • Orkan Çınar, futbol kariyerini 29 yaşında noktaladıktan sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinde döner dükkanı açtı.
  • Orkan Çınar, futboldan kendi kararıyla uzaklaştığını ve futbol sektörünün sözlerin yerinde durulmadığı bir alan olduğunu düşündüğünü belirtti.
  • Orkan Çınar, döner dükkanını markalaştırıp Türkiye genelinde 20-25 şubeye çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar, futbol kariyerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine yeni bir sayfa açarak dönercilik yapıyor.

BEŞİKTAŞ DAHİL BİRÇOK TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Futbola Almanya'da başlayan Çınar, altyapı sürecini burada tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2015'te Gaziantepspor'a kiralık olarak giderek adım attı. Burada başarılı bir dönem geçiren ve büyük takımların dikkatini çeken Orkan Çınar, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ASİST YAPTI

Siyah-beyazlı formayı bir süre terleten 30 yaşındaki Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi RB Leipzig'e karşı da bir golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli takımlara transfer olan Çınar, son olarak Adanaspor'da oynayarak 29 yaşında kariyerini noktaladı. Genç yaşta futbolu bırakan Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak farklı sektörde iş hayatını sürdürüyor.

'FUTBOLDAN KENDİ KARARIMLA UZAKLAŞTIM'

Çınar, AA muhabirine, futboldan kendi kararıyla uzaklaşmak istediğini söyledi. Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, "Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada." ifadesini kullandı.

Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

'ONA GÜVENEREK İŞLETMEYİ AÇTIM'

Çınar, kariyerini noktaladıktan sonra arkadaşlarından "Yorumculuk yap." gibi öneriler geldiğini ama bunu istemediğini dile getirdi.

Kendisi için en uygun işin dönercilik olduğunu düşündüğünü anlatan Çınar, şunları kaydetti: "Adana'dayken bu düşünceye girmeye başlamıştım. İdare edemeyecek pozisyondaydım. Kariyerimde birikimlerim oldu. Hesap kitap yaptıktan sonra hem mental olarak hem de aile açısından sektör değiştirmemin daha sağlıklı olduğunu düşünüm. Az olur, çok olur ayağımı yorganıma göre uzatırım. İçim çok rahat. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım. O olmasa cesaret edemezdim. Allah'a şükür bulunduğumuz pozisyonda iyi gidiyoruz."

'İŞLETMEMİ MARKALAŞTIRIP TÜRKİYE'YE YAYMAK İSTİYORUM'

Çınar, döner dükkanı açtıktan sonra bu durumun sosyal medyada dalga geçme amaçlı paylaşıldığını ancak bu durumun ters teptiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi. Yanlış bir şey yapmadığını ifade eden Çınar, "Çalışan adamı herkes sever, ekmeğimizdeyiz. Herkes iyi karşılıyor. Ricardo Querasma zamanında bana, 'Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiçbir iş yapamazsın.' demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

'DÖNER KESMEK Mİ, ORTA KESMEK Mİ ZOR?'

Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bunun nedeni benim kariyerim olabilir ama benim için önemli olan ürünümü yiyen kişinin tekrar gelmesi. Bu ürünümün güzel olması anlamına gelir. Beğenmeyen olursa onu da söyleyebilir ama buna da inanmıyorum. Bana, 'Döner mi, orta mı kesmek zor?' diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla ben işletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.