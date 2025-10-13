Orhan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak hangi takımlarda oynadı, hangi takımları yönetti?

Eyüp spor'un teknik direktörü Orhan Ak kimdir? Futbolculuk kariyerinden teknik direktörlük yolculuğuna uzanan başarı dolu hikâyesiyle merak edilen Orhan Ak, son dönemde hem spor kamuoyunun hem de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Orhan Ak kimdir? Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak kaç yaşında, nereli? Orhan Ak hangi takımlarda oynadı ve hangi takımları yönetti? Orhan Ak'ın özel hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

ORHAN AK KİMDİR?

Türk futbolunun son dönemlerde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak dikkat çeken isimlerinden biri olan Orhan Ak, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hem sahada hem kulüpte katkı sağlamış bir futbol adamıdır. Özellikle defansif oyun yapısıyla tanınan Orhan Ak, profesyonel futbolculuk kariyerinde sol bek ve stoper mevkilerinde görev almıştır. Teknik direktörlük kariyerinde ise disiplini, futbol bilgisi ve saha içi liderliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Futbola ilk adımını Sakarya'da bir amatör kulüp olan Et Balık Spor altyapısında atan Orhan Ak, yetenekleri sayesinde henüz 15 yaşında Türkiye genç millî takımlarına çağrılmış ve millî formayla ilk karşılaşmasına Almanya karşısında çıkmıştır. Bu maçın ardından Süper Lig takımlarının radarına girmiştir. Gelen teklifler arasında tercihini Kocaelispor'dan yana kullanmış ve profesyonel kariyerine bu kulüpte başlamıştır.

ORHAN AK KAÇ YAŞINDA?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Bu yaş, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük için olgunluk dönemi olarak kabul edilir. Deneyim ve genç teknik direktör dinamiğini birleştiren bir yapıya sahiptir. Hem genç oyuncularla çalışabilecek enerjiye sahip, hem de uzun yıllara dayalı futbol bilgisiyle taktiksel derinliği birleştirebilecek tecrübeye ulaşmıştır.

ORHAN AK NERELİ?

Orhan Ak, Kocaeli'nin Sakarya sınırında yer alan Koğükpelit Mahallesi'nde doğmuştur. Doğduğu yer futbol kültürü açısından çok zengin olmasa da, Orhan Ak gibi bir ismin yetişmesiyle birlikte bu bölge Türk futboluna önemli bir katkı sağlamıştır. Futbola başladığı yer olan Et Balık Spor, bölgesel bir amatör kulüp olmasına rağmen Orhan Ak'ın yeteneklerini keşfeden ilk yer olmuştur. Bu da onun köklerinin sağlam olduğunu ve altyapıdan itibaren disipliniyle ön plana çıktığını göstermektedir.

ORHAN AK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Orhan Ak'ın futbolculuk kariyeri, birçok farklı takımda geçirdiği dönemlerle şekillenmiştir. Futbola başladığı Kocaelispor'da profesyonelliğe adım atmış, ardından Galatasaray gibi büyük kulüplerde oynamıştır. Kariyeri boyunca birçok Süper Lig ve 1. Lig takımında forma giyerek hem deneyim kazanmış hem de futbol zekâsını geliştirmiştir.

Kocaelispor'da ilk resmi maçına 1997 yılında Beşiktaş karşısında çıkan Orhan Ak, burada gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirmiştir. Genç yaşta Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer alması kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır.

2003 yılında Galatasaray'a transfer olan Orhan Ak, burada 5 yıl boyunca önemli maçlarda görev aldı. Zamanla kadro dışı kalsa da, bu dönemde tecrübe kazandı ve önemli oyuncularla aynı takımda oynayarak gelişimini sürdürdü.

Daha sonra sırasıyla Ankaraspor, Antalyaspor, Bucaspor, Boluspor, Elazığspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor (şimdiki Başakşehir) formalarını giydi. Kariyerinde hem Süper Lig hem de 1. Lig deneyimi bulunan Orhan Ak, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle tanındı.

Millî takım kariyeri de oldukça kapsamlıdır. Türkiye U15'ten A Milli Takıma kadar pek çok yaş kategorisinde görev almış, millî formayı gururla taşımıştır.

ORHAN AK HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Orhan Ak'ın teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk geçmişi kadar dolu dolu olmasa da hızla yükselen bir grafiğe sahiptir. İlk olarak yardımcı antrenörlük görevleriyle teknik kadro deneyimi kazanan Orhan Ak, zamanla takımların başında da yer almaya başlamıştır.

Teknik adamlık kariyerine İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak başlayan Orhan Ak, burada taktiksel anlayışını geliştirmiştir. Ardından Beşiktaş'ta kısa süreli yardımcı antrenörlük yaptı. Bu görevler onun saha kenarındaki ilk adımlarıydı.

Daha sonra Trabzonspor'a geçerek burada uzun yıllar yardımcı antrenör olarak çalıştı. Trabzonspor'daki en dikkat çekici dönem ise 2023 yılında geçici teknik direktörlük görevini üstlendiği zaman oldu. Takımın başında sahaya çıkarak teknik adamlık meziyetlerini sahaya yansıttı. Bu süreçte takımın oyun düzeni ve disipliniyle ilgili olumlu yorumlar aldı.

2025 yılı itibarıyla Orhan Ak, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak resmen teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk teknik adamı olarak göreve başlaması, kariyeri açısından yeni bir dönemin habercisi oldu.