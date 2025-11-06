Haberler

Onur Air neden iflas etti? Onur Air'in sahibi kim?

Güncelleme:
Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden Onur Air, uzun süren mali sorunlar ve operasyonel duraksamalar sonucunda 5 Kasım 2025'te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas etti. Peki, Onur Air neden iflas etti? Onur Air'in sahibi kim? Detaylar...

Türkiye'nin uzun yıllardır faaliyet gösteren havayolu şirketlerinden Onur Air, 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas etmiş olarak kayıtlara geçti. Peki, Onur Air neden iflas etti? Onur Air'in sahibi kim? Detaylar haberimizde!

ONUR AİR İFLAS MI ETTİ?

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025 yılında uzun süredir faaliyet göstermeyen Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. 5 Kasım 2025 tarihinde alınan bu karar, şirketin hukuki olarak tasfiye sürecini başlattı ve kalan varlıklarının yönetimi ile borçlarının tasfiye edilmesi için bir iflas idaresi görevlendirildi.

Onur Air, 1992 yılında kurulmuş ve yıllar boyunca Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmuştu. Ancak, son yıllarda yaşanan mali sorunlar ve operasyonel duraklamalar, şirketin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde etkiledi. Mahkeme kararı, yalnızca şirketin kapanmasını değil, aynı zamanda geçmiş beş yıldaki tüm finansal işlemlerin mercek altına alınmasını da kapsıyor.

ONUR AİR NEDEN İFLAS ETTİ?

Onur Air'in iflasının temel sebepleri arasında mali düzensizlikler, çalışan maaşlarının ödenmemesi ve uzun süreli operasyonel duraksamalar öne çıkıyor. 2020 yılından itibaren maaş ödemelerinde aksaklıklar yaşanmaya başlamış, özellikle 14 Ekim 2024 tarihinde 1800 çalışanın maaş ve kıdem tazminatları ödenmemişti.

Şirket yönetimi, çalışanlara yeni yatırımcıların geleceği vaadiyle süre kazanmaya çalıştı ancak bu süreç sonuçsuz kaldı. 10 Nisan 2023 tarihinde tüm personel, "işçi tarafından zorunlu fesih" kapsamında işten çıkarıldı. Bu durum, Onur Air'in finansal ve operasyonel yönetimindeki ciddi aksaklıkların bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme, iflas kararının ardından şirketin son beş yıldaki tüm mali işlemlerini ve devredilen taşınmazlarını inceleyecek. Bu kapsamda:

  • Şirkete ait tüm taşınmazlara iflas şerhi konulacak.
  • Mevcut ipotek ve hacizler detaylı şekilde raporlanacak.
  • Son beş yılda devredilen taşınmazların tamamı mercek altına alınacak.

Bu adımlar, şirketin borçlarının tasfiye edilmesi ve alacaklıların haklarının korunması açısından kritik öneme sahip.

ONUR AİR'İN SAHİBİ KİM?

Onur Air Taşımacılık A.Ş., 1992 yılında kurulmuş ve yıllar boyunca özel sermaye ile yönetilmiş bir Türk havayolu şirketiydi. Şirketin kurucusu ve sahipleri, kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Türkiye'nin yerli girişimcilerinden oluşuyordu.

