Ömer Reşat kimdir, kim canlandırıyor? Reşat Ademoğlu karakteri gerçek ismi ne, hikayesi nedir? Barış Falay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Reşat oldu. Peki, Ömer dizisi Reşat kimdir, kim canlandırıyor? Reşat kimdir, hikayesi nedir? Barış Falay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Reşat karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Reşat kimdir, kim canlandırıyor? Reşat kimdir, hikayesi nedir? Reşat'ı kim canlandırıyor?

ÖMER DİZİSİNDE REŞAT KİMDİR?

Yaşadığı mahallenin cami hocası olan Reşat, kendisinin onaylamadığı bir evlilik yapan kızı Emine ile görüşmezken, küçük oğlu Ömer'in tutulduğu aşka karşı çıkar. Reşat, oğlu Ömer'in, evlenip ayrılmış ve çocuğu olan Gamze'ye aşkını kendisine itiraf edince bu ilişkiyi kabul etmez. Oğlunu Gamze'den koparmak isteyen Reşat Ademoğlu, Ömer'iuygun gördüğü bir kızla evlendirme hazırlıklarına girişir.

REŞAT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Reşatkarakterini Barış Falay canlandırmaktadır.

BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay (d. 9 Nisan 1972, Balıkesir), Türk oyuncudur.

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.

Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay "Magazin Gazetecileri Derneği" tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçilmiştir. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolünü canlandırmıştır. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu vardır.

Son olarak, Menajerimi Ara dizisinde "Kıraç Özdal" karakterini canlandırdı.