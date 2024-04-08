Ömer neden yok? Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ömer bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Ömer bu akşam yayın akışında yer almıyor. "Bu akşam Ömer neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan zor zamanları geride bırakmaya hazırlanırken Tahir'in gözaltına alınması, tüm aile için şok etkisi yaratır. Reşat ve Ömer, Tahir'i bu durumdan kurtarmak için harekete geçerken, başındaki belanın tahmin ettiklerinden daha büyük olduğu gerçeğiyle yüzleşirler.

Fatma'nın evi satması, Nisa ve ailesini kara kara düşündürürken, yeni çatışmaların da fitilini ateşler. Aralarındaki sorunları ve soğukluğu aşamayan Gamze ve Ömer, birbirlerinden adım beklerken bir yandan da Tahir'e yardımcı olabilmek harekete geçerler, fakat işler bekledikleri gibi gitmez.

Tahir'in tutuklu yargılanma haberi herkesi üzerken, Reşat ve Ömer olayın gidişatını değiştirebilecek bir tanık bulurlar. Gamze ise İzzet'in tuzağına düşmenin kıyısından döndüğünü fark eder. Gamze ile yeni bir sayfa açmak için harekete geçen Ömer, hayallerini yıkan bir manzarayla karşı karşıya kalır.

ÖMER NEDEN YOK?

Bayram haftası nedeniyle diziye 1 hafta ara verildi. Dizinin 14. bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak