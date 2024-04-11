Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak olan kadrosu merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 11'i haberimizde...

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI MAÇ KADROSU İLK 11'LERİ

Olympiakos Fenerbahçe Konferans Ligi maçı 11'leri şöyledir:

Fenerbahçe'nin 11'i: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Olympiakos 11'i: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.