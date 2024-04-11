Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak olan kadrosu merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 11'i haberimizde...

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI MAÇ KADROSU İLK 11'LERİ

Olympiakos Fenerbahçe Konferans Ligi maçı 11'leri şöyledir:

Fenerbahçe'nin 11'i: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Olympiakos 11'i: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Olympiakos FC Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

(CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak? Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title