Olay adam Jhon Duran'dan bir garip paylaşım

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jhon Duran, bireysel antrenmanlara başladı. Kolombiyalı golcünün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

SAKATLIĞINI ATLATTI, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kocaeli spor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Duran, tedavisini tamamladı. Yaklaşık 8 maç kaçıran genç futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalara geçti.

"SADECE SENİ İYİ HİSSETTİRMESİ ÖNEMLİ"

Milli arada özel antrenmanlarına devam eden 21 yaşındaki Duran, sosyal medya hesabından spor salonundan bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli" notunu ekledi.Bu paylaşım, futbolcunun hem fiziksel hem de mental olarak geri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;