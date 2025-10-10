Haberler

Olay adam Jhon Duran'dan bir garip paylaşım

Olay adam Jhon Duran'dan bir garip paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, bireysel antrenmanlara başladıktan sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Duran, sosyal medya hesabından spor salonundan bir fotoğraf paylaşarak, 'Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli.' notunu düştü.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jhon Duran, bireysel antrenmanlara başladı. Kolombiyalı golcünün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

SAKATLIĞINI ATLATTI, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kocaeli spor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Duran, tedavisini tamamladı. Yaklaşık 8 maç kaçıran genç futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalara geçti.

"SADECE SENİ İYİ HİSSETTİRMESİ ÖNEMLİ"

Milli arada özel antrenmanlarına devam eden 21 yaşındaki Duran, sosyal medya hesabından spor salonundan bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli" notunu ekledi.Bu paylaşım, futbolcunun hem fiziksel hem de mental olarak geri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;

Olay adam Jhon Duran'dan bir garip paylaşım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
ABD, Gazze'deki ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderiyor

ABD'den dikkat çeken adım: İsrail'e onlarca asker gönderiyorlar
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bunun nesini haber diye paylaştınız ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.