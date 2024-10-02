Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor?

Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu? Okan buruk neden ceza alıyor? Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi. Okan Buruk kaç maç ceza alacak belli oldu mu? 3-3 biten Kasımpaşa maçında ortalık karıştı. Penaltılar sırasında gerilen Okan Buruk hakeme söylemleri ile PFDK'ya sevk edildi. Peki Okan Buruk cezası belli oldu mu?

Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa- Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Kasımpaşa maçında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yayıncı kuruluşun kamerasına yansıyan konuşması ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte Okan Buruk ceza alacak mı ve daha fazla sorunun cevabı haberimizde…

OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZALI OLACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, disiplin sevklerini açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "tehdit" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Okan Buruk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilirken, 3 ila 7 maç arasında ceza alması bekleniyor. Buruk'un, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada, Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararının ardından hakeme "Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez" şeklinde yaptığı açıklama ekrana yansımıştı. Bu sözlerin TFF Disiplin Müfettişliği tarafından "tehdit" olarak değerlendirilmesi üzerine sevkine karar verildi.

Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor?

41. MADDE NE İÇERİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesi şu ifadeleri içeriyor:

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilere 2 ila 5 maç; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir."

Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor?

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLMAYABİLİR

Okan Buruk'un PFDK'dan 3 maç ceza alması durumunda, deneyimli teknik direktör Galatasaray'ın Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında takımının başında olamayacak. Cezanın alt sınırda kalması halinde bile, Buruk'un özellikle Beşiktaş derbisinde kulübede yer alması mümkün olmayacak.

Okan Buruk'a verilecek ceza, Galatasaray camiası ve futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Soğuk Haber Galatasaray Okan Buruk Kasımpaşa Futbol Spor Ceza Maç

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

Tel Aviv'e füze yağarken binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });