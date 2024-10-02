Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor?

Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa- Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Kasımpaşa maçında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yayıncı kuruluşun kamerasına yansıyan konuşması ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte Okan Buruk ceza alacak mı ve daha fazla sorunun cevabı haberimizde…

OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZALI OLACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, disiplin sevklerini açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "tehdit" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Okan Buruk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilirken, 3 ila 7 maç arasında ceza alması bekleniyor. Buruk'un, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada, Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararının ardından hakeme "Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez" şeklinde yaptığı açıklama ekrana yansımıştı. Bu sözlerin TFF Disiplin Müfettişliği tarafından "tehdit" olarak değerlendirilmesi üzerine sevkine karar verildi.

41. MADDE NE İÇERİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesi şu ifadeleri içeriyor:

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilere 2 ila 5 maç; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir."

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLMAYABİLİR

Okan Buruk'un PFDK'dan 3 maç ceza alması durumunda, deneyimli teknik direktör Galatasaray'ın Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında takımının başında olamayacak. Cezanın alt sınırda kalması halinde bile, Buruk'un özellikle Beşiktaş derbisinde kulübede yer alması mümkün olmayacak.

Okan Buruk'a verilecek ceza, Galatasaray camiası ve futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.