Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? MEB öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu, son durum nedir? soruları gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 öğretmen atama takvimi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, atama bekleyen milyonlarca öğretmen adayı, Bakan Tekin'in son açıklamalarıyla umutlarını artırdı. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? MEB öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2024 MEB öğretmen atama takvimi ve kadroları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Atama takviminin belirlenmesiyle birlikte, kontenjanlar ve branş dağılımları da kamuoyuna duyurulacak.