Noterler cumartesi günü açık mı? Hafta sonu noterler çalışıyor mu? - Haberler

İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemlerin yapıldığı noterler, 2019 yılından beri hafta sonu günlerinde 'nöbetçi noter' uygulamasıyla hizmet veriyor. Peki, Noterler cumartesi günü açık mı? Hafta sonu noterler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.

Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçen nöbetçi noterlik uygulamasıyla aynı yılın eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.

Kısa sürede 15 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, bunun 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu açıklandı. Nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahsil edildi.

Haberler.com - Gündem