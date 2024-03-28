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NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

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Memurlar bayramdan önce maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Nisan ayı maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, memurlar maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Memur maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara geçiyor.

NİSAN AYI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Geçen sene maaş ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bayram İkramiyesi Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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