Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Nilsu Berfin Aktaş hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatını araştırıyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verecek.

DİZİ PROJELERİ

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri - Director: Ersoy Güler

SİNEMA ÇALIŞMALARI

2019 - Rastlantı - Director: Onur Öğden

KATILDIĞI YARIŞMALAR

2018 - Geleceğin Starı - Director: Tamer İpek