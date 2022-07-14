Nihat Altınkaya kimdir? Nihat Altınkaya kaç yaşında ve nereli? Nihat Altınkaya biyografisi!

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NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Alptuğ Altınkaya (d. 28 Eylül 1979, Karabük), profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.

Filmografisi

Sinema

2010 En Mutlu Olduğum Yer Kemal (Başrol)

2010 Turquaze (Başrol)

2009 Aşk Üçgeni (Başrol)

Televizyon

2021-2022 Teşkilat Hulki Gürbüzoğlu

2019 Elimi Bırakma Barış Yaman

2017-2019 Söz Yarbay-Albay Erdem Kaçmaz

2016 Yüksek Sosyete Avukat Levent Karatay

2015 Kara Ekmek Aslan

2015 Medcezir Kaan Mavideniz

2014-2015 Kara Para Aşk Serhat

2013 Karadayı Sinan Koca

2013 Tozlu Yollar Fikret

2010-2011 Unutulmaz Aras

2009-2010 Kahramanlar İtfaiyeci Mete

2009 Yaprak Dökümü Levent Tuncel

2009 Dudaktan Kalbe Aktör Umut Altuğ

2007 Kurtlar Vadisi Pusu Memati'nin adamı

2007 Menekşe ile Halil Tetikçi Semih

2006 Binbir Gece Fuat

Klip

2006 Funda Arar Özledim

2006 Nilgül Konuşamıyorum

2007 Nilgül Sen

2007 Yaşar Sevda Sinemalarda

2007 Aylin Aslım Ahh