Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. L'Equipe'e göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı da ikna etti. Peki, Neymar Arabistan'a mı gitti? Neymar bonservisi ne kadar, maaşı kaç milyon euro?

Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızla yıllığı 80 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı. Neymar Arabistan'a mı gitti? Neymarbonservisi ne kadar, maaşıkaç milyon euro?

NEYMAR ARABİSTAN'A MI GİTTİ?

Foot Mercato'nun haberine göre, Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş kazanacak futbolcunun, Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarında 500 bin euro daha ödeme alacak olması ise dikkat çekti.

NEYMARBONSERVİSİ NE KADAR, MAAŞIKAÇ MİLYON EURO?

İşte madde madde Neymar'a teklif edilen sözleşme;

• 2 yıllık sözleşme

• 120 milyon euro yıllık ücret

• Neymar'a tahsis edilen özel uçak

• Lüks malikane

• 80 bin euro galibiyet primi

• Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro