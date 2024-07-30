Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu sporcu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Neslihan'ın bir üst tura geçme şansı, Japon sporcu Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın sonucuna bağlı olarak netlik kazanacak. Paris 2024'te ilk galibiyetini alan Neslihan Arın kimdir? Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

NESLİHAN ARIN KİMDİR?

Neslihan Arın, kızlık soyadıyla Neslihan Yiğit, 26 Şubat 1994 tarihinde Bursa'da doğmuş ve Türk badminton sporunun önemli isimlerinden biri olmuştur. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek, badmintonda Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olma unvanını kazanmıştır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Mersin'de tek ve çift kadınlarda (Özge Bayrak ile) kazandığı şampiyonluklarla dikkat çekmiştir. Yiğit, bu başarılarını 2018 ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda da tek kadınlar kategorisinde korumuş ve şampiyonluklarını sürdürmüştür.

Ağustos 2014'te Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda madalya vaadiyle desteklenen 16 "altın" çocuktan biri olarak seçilmiştir. Şu anda Çağatay Taşdemir tarafından çalıştırılmaktadır.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılan Yiğit, 28 Temmuz 2024 tarihinde J Grubu'ndaki ilk maçında Japon sporcu Aya Ohori'ye karşı 21-9 ve 21-7'lik setlerle 2-0 mağlup olmuştur. Ancak, 30 Temmuz 2024 tarihinde Perulu Inés Lucía Castillo ile oynadığı ikinci maçta, 21-16 ve 21-17'lik setlerle galip gelerek önemli bir zafer elde etmiştir.