NEBE (AMME) SURESİ OKUNUŞU: Nebe Suresi (2 SAYFA) Arapça yazılışı ve anlamı nedir? Amme Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Nebe Suresi Kur'an-ı Kerim'in 78. suresidir ve en çok okunan surelerin başında gelir. Toplam 1.5 sayfadır. Amme Suresi'nin tüm sayfalarını sizler için tek başlık altında topladık. Haberimizden Amme Suresi tüm sayfalarını okuyabilirsiniz. Amme Suresi okunuşu nasıldır? Amme Suresi fazileti nedir? Amme Suresi kaç sayfa? Amme Nebe Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe mealine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Amme Nebe suresi 1.5 sayfadır. Okunuşu ise oldukça kolaydır. Arapça biliyorsanız hızlı şekilde okuma yapabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve sureye eşlik edebilirsiniz. Peki Amme Nebe Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Amme Nebe Suresi, en çok okunan surelerden birisidir. Perşembe geceleri, cuma vakti, kandil geceleri, dini günlerde en çok Amme Nebe Suresi okunmaktadır. Amme Suresi Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri nedir? Nebe Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?

AMME (NEBE) SURESİ KAÇINCI SAYFADA BULUNUYOR?

Amme (Nebe) Suresi Kur-an'ı Kerim'deki 78. suredir. Amme suresi toplam 40 ayetten oluşmaktadır. Mekki bir suredir. Nebe'nin kelime anlamı "haber verme" anlamına gelmektedir. Amme Suresi 581. sayfada bulunmaktadır. 30. cüzün ilk suresidir.

AMME (NEBE) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Amme Suresi 1. sayfa

Amme Suresi 2. sayfa

AMME (NEBE) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. Ayetin Okunuşu : Amme yetesaelun.

2. Ayetin Okunuşu : Aninnebeil'azım.

3. Ayetin Okunuşu : Elleziy hum fiyhi muhtelifun.

4. Ayetin Okunuşu : Kella seya'lemun(e).

5. Ayetin Okunuşu : Sümme kella seya'lemun.

6. Ayetin Okunuşu : Elem nec'alil'arda mihade(n).

7. Ayetin Okunuşu : Velcibale evtade(n).

8. Ayetin Okunuşu : Ve halaknakum ezvace(n).

9. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alna nevmekum subate(n).

10. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alnelleyle libase(n).

11. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alnennehare me'aşe(n).

12. Ayetin Okunuşu : Ve beneyna fevkakum seb'an şidade(n).

13. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alna siracen vehhace(n).

14. Ayetin Okunuşu : Ve enzelna minelmu'sırati maen seccace(n).

15. Ayetin Okunuşu : Linuhrice bihi habben ve nebaten.

16. Ayetin Okunuşu : Ve cennatin elfefe.

17. Ayetin Okunuşu : İnne yevmelfasli kane mikate(n).

18. Ayetin Okunuşu : Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvace(n).

19. Ayetin Okunuşu : Ve futihatissemau fekanet ebvabe(n).

20. Ayetin Okunuşu : Ve suyyiretilcibalu fekanet serabe(n).

21. Ayetin Okunuşu : İnne cehenneme kanet mirsade(n).

22. Ayetin Okunuşu : Littağıyne meabe(n).

23. Ayetin Okunuşu : Labisiyne fiyha ahkabe(n).

24. Ayetin Okunuşu : La yezukune fiyha berden ve la şerabe(n).

25. Ayetin Okunuşu : İlla hamiymen ve ğassaga(n).

26. Ayetin Okunuşu : Cezaen vifaga(n).

27. Ayetin Okunuşu : İnnehum kanu la yercune hısabe(n).

28. Ayetin Okunuşu : Ve kezzebu biayatina kizzabe(n).

29. Ayetin Okunuşu : Ve kulle şey'in ahsaynahü kitabe.

30. Ayetin Okunuşu : Fezuku felen neziydekum illa 'azabe(n).

31. Ayetin Okunuşu : İnne lilmuttekıyne mefaze(n).

32. Ayetin Okunuşu : Hadaika ve a'nabe(n).

33. Ayetin Okunuşu : Ve keva'ıbe etrabe(n).

34. Ayetin Okunuşu : Ve ke'sen dihaga.

35. Ayetin Okunuşu : La yesme'une fiyha lağven ve la kizzabe(n).

36. Ayetin Okunuşu : Cezaen min rabbike 'ataen hısabe(n).

37. Ayetin Okunuşu : Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtabe(n).

38. Ayetin Okunuşu : Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffe, la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savabe.

39. Ayetin Okunuşu : Zalikelyevmulhakku, femen şaettehaze ila rabbihi meabe.

40. Ayetin Okunuşu : İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turabe(n).

AMME (NEBE) TÜRKÇE DİYANET MEALİ / TÜRKÇE ANLAMI