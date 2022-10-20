NEBE (AMME) SURESİ OKUNUŞU: Nebe Suresi (2 SAYFA) Arapça yazılışı ve anlamı nedir? Amme Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?
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Nebe Suresi Kur'an-ı Kerim'in 78. suresidir ve en çok okunan surelerin başında gelir. Toplam 1.5 sayfadır. Amme Suresi'nin tüm sayfalarını sizler için tek başlık altında topladık. Haberimizden Amme Suresi tüm sayfalarını okuyabilirsiniz. Amme Suresi okunuşu nasıldır? Amme Suresi fazileti nedir? Amme Suresi kaç sayfa? Amme Nebe Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe mealine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Amme Nebe suresi 1.5 sayfadır. Okunuşu ise oldukça kolaydır. Arapça biliyorsanız hızlı şekilde okuma yapabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve sureye eşlik edebilirsiniz. Peki Amme Nebe Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Amme Nebe Suresi, en çok okunan surelerden birisidir. Perşembe geceleri, cuma vakti, kandil geceleri, dini günlerde en çok Amme Nebe Suresi okunmaktadır. Amme Suresi Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri nedir? Nebe Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?
Amme (Nebe) Suresi Kur-an'ı Kerim'deki 78. suredir. Amme suresi toplam 40 ayetten oluşmaktadır. Mekki bir suredir. Nebe'nin kelime anlamı "haber verme" anlamına gelmektedir. Amme Suresi 581. sayfada bulunmaktadır. 30. cüzün ilk suresidir.
- 1. Ayetin Okunuşu : Amme yetesaelun.
- 2. Ayetin Okunuşu : Aninnebeil'azım.
- 3. Ayetin Okunuşu : Elleziy hum fiyhi muhtelifun.
- 4. Ayetin Okunuşu : Kella seya'lemun(e).
- 5. Ayetin Okunuşu : Sümme kella seya'lemun.
- 6. Ayetin Okunuşu : Elem nec'alil'arda mihade(n).
- 7. Ayetin Okunuşu : Velcibale evtade(n).
- 8. Ayetin Okunuşu : Ve halaknakum ezvace(n).
- 9. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alna nevmekum subate(n).
- 10. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alnelleyle libase(n).
- 11. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alnennehare me'aşe(n).
- 12. Ayetin Okunuşu : Ve beneyna fevkakum seb'an şidade(n).
- 13. Ayetin Okunuşu : Ve ce'alna siracen vehhace(n).
- 14. Ayetin Okunuşu : Ve enzelna minelmu'sırati maen seccace(n).
- 15. Ayetin Okunuşu : Linuhrice bihi habben ve nebaten.
- 16. Ayetin Okunuşu : Ve cennatin elfefe.
- 17. Ayetin Okunuşu : İnne yevmelfasli kane mikate(n).
- 18. Ayetin Okunuşu : Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvace(n).
- 19. Ayetin Okunuşu : Ve futihatissemau fekanet ebvabe(n).
- 20. Ayetin Okunuşu : Ve suyyiretilcibalu fekanet serabe(n).
- 21. Ayetin Okunuşu : İnne cehenneme kanet mirsade(n).
- 22. Ayetin Okunuşu : Littağıyne meabe(n).
- 23. Ayetin Okunuşu : Labisiyne fiyha ahkabe(n).
- 24. Ayetin Okunuşu : La yezukune fiyha berden ve la şerabe(n).
- 25. Ayetin Okunuşu : İlla hamiymen ve ğassaga(n).
- 26. Ayetin Okunuşu : Cezaen vifaga(n).
- 27. Ayetin Okunuşu : İnnehum kanu la yercune hısabe(n).
- 28. Ayetin Okunuşu : Ve kezzebu biayatina kizzabe(n).
- 29. Ayetin Okunuşu : Ve kulle şey'in ahsaynahü kitabe.
- 30. Ayetin Okunuşu : Fezuku felen neziydekum illa 'azabe(n).
- 31. Ayetin Okunuşu : İnne lilmuttekıyne mefaze(n).
- 32. Ayetin Okunuşu : Hadaika ve a'nabe(n).
- 33. Ayetin Okunuşu : Ve keva'ıbe etrabe(n).
- 34. Ayetin Okunuşu : Ve ke'sen dihaga.
- 35. Ayetin Okunuşu : La yesme'une fiyha lağven ve la kizzabe(n).
- 36. Ayetin Okunuşu : Cezaen min rabbike 'ataen hısabe(n).
- 37. Ayetin Okunuşu : Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtabe(n).
- 38. Ayetin Okunuşu : Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffe, la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savabe.
- 39. Ayetin Okunuşu : Zalikelyevmulhakku, femen şaettehaze ila rabbihi meabe.
- 40. Ayetin Okunuşu : İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turabe(n).
- Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
- 1. Ayetin Meali : Birbirlerine neyi soruyorlar?
- 2. ve 3. Ayetin Meali : Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?
- 4. Ayetin Meali : Hayır, ileride bilecekler.
- 5. Ayetin Meali : Yine hayır; ileride bilecekler.
- 6. ve 7. Ayetin Meali : Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
- 8. Ayetin Meali : Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.
- 9. Ayetin Meali : Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.
- 10. Ayetin Meali : Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.
- 11. Ayetin Meali : Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
- 12. Ayetin Meali : Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
- 13. Ayetin Meali : Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.
- 14. 15. ve 16. Ayetin Meali : Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
- 17. Ayetin Meali : Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
- 18. Ayetin Meali : Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
- 19. Ayetin Meali : Gök açılır ve kapı kapı olur.
- 20. Ayetin Meali : Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
- 21. 22. ve 23. Ayetin Meali : Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
- 24. Ayetin Meali : Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!
- 25. ve 26. Ayetin Meali : Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
- 27. Ayetin Meali : Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
- 28. Ayetin Meali : Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
- 29. Ayetin Meali : Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.
- 30. Ayetin Meali : Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız."
- 31. 32. 33. ve 34. Ayetin Meali : Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
- 35. Ayetin Meali : Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
- 36. 37. ve 38. Ayetin Meali : Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
- 39. Ayetin Meali : İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
- 40. Ayetin Meali : Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.