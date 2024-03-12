Üye Girişi
Haberler

Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya-Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan merak ediliyor. Acan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayının Nazmi Acan olduğunu duyurmuştu. Peki, Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli?

NAZMİ ACAN KİMDİR?

Nazmi Acan, Zafer Partisi'nin Konyaaltı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Konyaaltı Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Metin Durkaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayı Metin Durkaya kaç yaşında, nereli? Şenol Eroğlu kimdir? CHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Halit Germen kimdir? MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen kaç yaşında, nereli? Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli? Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title