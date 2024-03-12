Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli?
Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya-Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan merak ediliyor. Acan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayının Nazmi Acan olduğunu duyurmuştu. Peki, Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli?
NAZMİ ACAN KİMDİR?
Nazmi Acan, Zafer Partisi'nin Konyaaltı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.