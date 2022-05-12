Nail Keçili kimdir? Nail Keçili hayatı ve biyografisi

Nail Keçili kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

NAİL KEÇİLİ KİMDİR?

İş insanı ve reklamcı olan Nail Keçili, 1947 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Avusturya Lisesini bitirmesinin ardından iş hayatına atılan Keçili, 1969'da ajansını kurdu. 1973 yılında Grey ile hizmet anlaşması yaptı, 1990 yılında resmen ortak oldu. Kendi alanında çalışan 15 değişik şirket ile birlikte 1995 yılında holdingleşti.

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