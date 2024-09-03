Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Werder Bremen'de kadro dışı kalan Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'yı kadrosuna katmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, transferdeki rakibi Sunderland'a göre daha avantajlı konumda. Geçen sezon Alman ekibine bedelsiz olarak transfer olan Keita, 2018 yılında RB Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

NABY KEİTA KİMDİR?

Naby Keïta (10 Şubat 1995), Gineli millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giymektedir.

RB Leipzig

Kariyerine 2013 yılında Ligue 1 takımlarından FC Istres kulübünde başladı. 2014 yılında Red Bull Salzburg kulübüne katıldı. Avusturya'da gösterdiği performansla Bundesliga takımlarının radarına girdi ve 2016 yaz transfer döneminde RB Leipzig'e transfer oldu.

Liverpool

017 yaz transfer sezonunda, 2018-2019 sezonu geçerli olmak üzere Premier League takımlarından Liverpool'a 48 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında FC Porto'ya karşı ilk Avrupa golüne imza attı. Sakatlığından ötürü Şampiyonlar ligi finalinde oynayamadı 2023 yaz transfer döneminde Werder Bremen'e transfer oldu.

Werder Bremen

2023 yaz transfer sezonunda bonservissiz olarak Werder Bremen'e imza attı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan ayrılarak Werder Bremen'in yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu, kadroda düşünülmediği gerekçesiyle bu sezon başında Alman ekibinde kadro dışı kalmıştı.

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan Bundesliga takımı Werder Bremen'e bedelsiz olarak transfer olan Naby Keita, geride kalan sezonda Bremen formasıyla yalnızca 5 maça çıkabildi.2018 yılında RB Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon euro karşılığında transfer olan Keita, İngiliz ekibinde 129 karşılaşmada görev almış ve 11 gol 7 asistlik performans sergilemişti.