Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ise Mustafa Günay oldu. Mustafa Günay kimdir? Mustafa Günay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayıdır.