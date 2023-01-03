Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman sözleri! 'Zaman' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Mustafa Ceceli ve Bengü'nün birlikte söyledikleri Zaman şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 15 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman sözleri nedir?
Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir.
MUSTAFA CECELİ & BENGÜ - ZAMAN ŞARKI SÖZLERİ
Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma
Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan
Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman
Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam
***
İsterdim bir yolunu bulmak
Karanlık nereye adım atsam
Uyandım uykularımdan
Yarım kalan yokluğuna
Alışamam, hep bir şeyler eksiliyor
Çaresi yok
***
Ya misafirinim, ya esaretin
Vicdanım rahat inan helâl ettim
Bir şans daha yok, kışa küs, yaza koş
Çoktan ziyan ettik
***
Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma
Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan
Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman
Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam
***
Yine başa döndüm inandım yarınlara
Neden sensiz bu evin çatısı yok
Yok hesabın kalmasın üzerimde
Öldürdün bizi kaderimize
Ömrümüzü ziyan edemem ben
Bir başkasını inan sevemem de
Kül olur giderim sağım solumu inan göremem
***
Yanarsa yansın, biterse bitsin
Bu şarkılar da umrumda değil
Sözümde durdum, büyük konuştum
Aramam asla gururumdan
Gidene gel diyemem
Biliyorum mahvedecek ya da
Seni de yar edecek gönül
Koparsa fırtına
***
Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma
Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan
Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman
Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam
***
Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma
Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan
Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman
Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam