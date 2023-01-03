Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman sözleri! 'Zaman' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Mustafa Ceceli ve Bengü'nün birlikte söyledikleri Zaman şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 15 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman sözleri nedir?

Mustafa Ceceli & Bengü - Zaman şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir.

MUSTAFA CECELİ & BENGÜ - ZAMAN ŞARKI SÖZLERİ

Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma

Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan

Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman

Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam

***

İsterdim bir yolunu bulmak

Karanlık nereye adım atsam

Uyandım uykularımdan

Yarım kalan yokluğuna

Alışamam, hep bir şeyler eksiliyor

Çaresi yok

***

Ya misafirinim, ya esaretin

Vicdanım rahat inan helâl ettim

Bir şans daha yok, kışa küs, yaza koş

Çoktan ziyan ettik

***

Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma

Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan

Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman

Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam

***

Yine başa döndüm inandım yarınlara

Neden sensiz bu evin çatısı yok

Yok hesabın kalmasın üzerimde

Öldürdün bizi kaderimize

Ömrümüzü ziyan edemem ben

Bir başkasını inan sevemem de

Kül olur giderim sağım solumu inan göremem

***

Yanarsa yansın, biterse bitsin

Bu şarkılar da umrumda değil

Sözümde durdum, büyük konuştum

Aramam asla gururumdan

Gidene gel diyemem

Biliyorum mahvedecek ya da

Seni de yar edecek gönül

Koparsa fırtına

***

Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma

Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan

Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman

Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam

***

Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma

Her gece uykundan göz yaşıyla uyandıysan

Dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman

Bir tarafım boş (boş) istediğin buysa tamam