Başrollerinde Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in rol aldığı Müjdemi İsterim filmi yarın vizyona giriyor. Peki, Müjdemi İsterim fragman izle! Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?

Filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek', ''Müjdemi İsterim'' için mikrofon başına geçti ve 'Sigarası Yaldızlı' isimli şarkıyı seslendirdi. Peki, Müjdemi İsterim fragman izle! Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne? İşte detaylar haberimizde...

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya'nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi 'Müjdemi İsterim', 18 Kasım'da vizyona girecek.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Müjdemi İsterim filminde, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli maceraları hikaye ediliyor.

FİLMİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Ecem Erkek

Mehmet Özgür

İlker Aksum