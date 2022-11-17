Müjdemi İsterim fragman izle! Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?
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Başrollerinde Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in rol aldığı Müjdemi İsterim filmi yarın vizyona giriyor. Peki, Müjdemi İsterim fragman izle! Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?
Filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek', ''Müjdemi İsterim'' için mikrofon başına geçti ve 'Sigarası Yaldızlı' isimli şarkıyı seslendirdi. Peki, Müjdemi İsterim fragman izle! Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne? İşte detaylar haberimizde...
Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya'nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi 'Müjdemi İsterim', 18 Kasım'da vizyona girecek.
Müjdemi İsterim filminde, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli maceraları hikaye ediliyor.
Ahmet Kural
Ecem Erkek
Mehmet Özgür
İlker Aksum