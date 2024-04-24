Muhtarlıklar kalkıyor mu? Türkiye'de kaç muhtar var, maliyeti ne kadar?

Hacı Yakışıklı, Türkiye'deki muhtarların maaş ve diğer maliyetlerinin yıllık olarak devlet bütçesine büyük bir yük getirdiğini belirterek, bu fonların daha verimli kullanılabileceğini öne sürdü. Peki, Muhtarlıklar kalkıyor mu?

MUHTARLIKLAR KALKIYOR MU?

Yazar Hacı Yakışıklı, "Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olacak," diyerek asıl hedeflerinin verimlilik ve kaynakların daha etkin kullanılması olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Eğer yanılıyorsam her türlü görüşe açığım," diyerek muhtarlık sisteminin devamı ya da sonlandırılması konusunda kamuoyunun fikirlerine de değer verdiğini belirtti.

Hacı Yakışıklı'nın "Muhtarlık sisteminin kaldırılması" tartışmalarını beraberinde getirdi. Yakışıklı, Türkiye'deki muhtarların maaş ve diğer maliyetlerinin yıllık olarak devlet bütçesine büyük bir yük getirdiğini belirterek, bu fonların daha verimli kullanılabileceğini öne sürdü.

Konuşmasına devam ede Yakışıklının ifadelerinde şu bilgiler ye aldı: Türkiye genelinde 50 bin 516 muhtar bulunmakta ve sadece aylık maaş giderleri toplamda 858 milyon 873 bin 32 TL'ye ulaşmaktadır. Yıllık toplamda ise bu rakam, 10 milyar 306 milyon 476 bin 384 TL gibi dikkate değer bir maliyete işaret ediyor. Muhtarların sosyal güvenlik ve diğer ek ücretleriyle birlikte bu rakamın daha da arttığı biliniyor.