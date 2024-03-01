MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? | Yeğeniyle kaçan Hüseyin ve Kezban bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Hacer hanım 21 yaşındaki yeğeninin eşiyle kaçtığını iddia etmişti. Bugün stüdyoya gelen Hüseyin Bey ve eşi Hacer yüzleşti. 21 yaşındaki Kezban ise Hüseyin ile kalmak istediğini ifade etti. MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? | Yeğeniyle kaçan Hüseyin ve Kezban bulundu mu? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI'DA NE OLDU?

'25 yıllık eşim, 21 yaşındaki yeğenimi kaçırdı' Kezban Ünal'ın alıkonma iddiası gündeme geldi. Hala Hacer Dursun, 25 yıllık eşi Hüseyin'in 21 yaşındaki yeğenini kaçırdığını, onu aramak için stüdyoya geldi. Hacer Hanım, erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğunu bu yüzden onların iki çocuğuna kendisinin baktığını, Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü anlattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert