Müge Anlı Lina'nın katili yakalandı mı? Lina'nın katili tutuklandı mı? 3 yaşındaki Lina'yı öldüren bulundu mu? Müge Anlı Lina'yı kim öldürdü? 28 Eylül

Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Lina'nın katili yakalandı mı? 3 yaşındaki Lina'yı öldüren bulundu mu? Müge Anlı Lina'yı kim öldürdü? 28 Eylül Müge Anlı ne oldu?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da ündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Lina olayı var. Müge Anlı Lina'nın katili yakalandı mı? 3 yaşındaki Lina'yı öldüren bulundu mu? Müge Anlı Lina'yı kim öldürdü? 28 Eylül Müge Anlı ne oldu?

MÜGE ANLI LİNA'NIN KATİLİ YAKALANDI MI?

Müge Anlı'da 3 yaşındaki Linan'nın ölümü herkesi sarstı. Annesinden kaçırılan 3 yaşındaki Lina'nın cansız bedeni katilin giyim mağazasındaki derin dondurucuda bulunmuştu. Haber ile tüm Türkiye yıkıldı. Şimdi ise 3 yaşındaki Lina'nın katili yakalandı mı? sorusu araştırılıyor. 28 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yaşındaki Lina'nın katili yakalandı. Mahkemeye gönderilen katile tutuklanma kararı çıktı. Emniyet güçleri katili yakaladı.

MÜGE ANLI LİNA ÖLDÜ MÜ?

Lina ve Naime'nin annesi Melisa'nın eski bir arkadaşı para için Melisa'yı tehdit ediyordu. "Şu kadar para getirmezsen çocuklarını göremezsin." Diye tehdit edilen Melisa, çocuklarını kaçıran kişiye seslenmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Çocuklarını 7 aydır göremeyen aile çocuklarını arıyorlar. Gamze adından eski arkadaş Lina ve Naime'yi kaçırdı. Müge Anlı ise Gamze adlı kişiye ulaşarak bilgi aldı. Melisa'ya göre, Gamze adlı kişi Melisa'nın çocukları üzerinden para kazanmayı amaçlıyordu. Melisa'yı kötü işlerde çalıştırıyordu ve ardından çocuklarını görememekle tehdit etmeye başladı.

Olayların ardından ise Müge Anlı'ya telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Kiraz Alkurt adındaki kadın Gaziantep'te 6 aydır Naime'ye bakıyormuş. Kiraz adlı kadına Naime bebeğe bakıcılık yapması için ulaşılmış Mart ayında. Her şeyden habersiz olan Kiraz Hanım ise 6 aydır Naime bebeğe bakıyordu.Ardından Naime bebek bulundu.

Diğer kardeş olan Lina'nın ise yürek yakan haberini aldık. Melisa Hanım'dan çocuklarını kaçıran ortaokul arkadaşı Gamze ve sevgilisinin işlettiği bir çocuk giyim mağazasının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu. Naime'nin bulunmasının ardından Naime'yi büyüten Kiraz Hanım ile beraber Gamze ve sevgilisine ulaşıldı. Araştırmaların ardından ise üzücü haberle karşı karşıya kaldık.