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Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir?

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Evden kaçan eşi Evra ve bebeğini bulmak için Almanya'dan gelerek Müge Anlı'nın programına başvuran Hüseyin'in başına gelenler ağızlar açık bıraktı. Peki, Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir?

Almanya'da yaşayan Hüseyin, evden kaçan eşi Evra ve 9 aylık kızını bulmak için İstanbul'a gelerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Türkiye'ye gelerek başka bir adama kaçan Evra, kısa sürede yayına gelerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Peki, Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir?

MÜGE ANLI EVRA KİMDİR?

Evra, kısa sürede yayına gelerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Evra, Hüseyin'in eşi değil kuzeni olduğunu, bebeğin de annesi değil ablası olduğunu ileri sürdü. Hüseyin ile çekilen görüntülerin hepsine yüzünün montajlandığını söyleyen genç kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebekle ilgili de konuşan Evra, "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime. DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın gösterdiği bebek ultrason görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söyleyen Erva, "Ben adım Evra değil. Ben Esin'im. Kimliğim yok, nüfusa gittiğimde adım başka çıkıyor" ifadelerini kullandı. Evlilik cüzdanındaki fotoğraf ve ismine rağmen her şeyi inkar eden Evra, Hüseyin ile çekilen nişan, kına ve dans videolarındaki kişinin kendisi olduğunu ancak hepsinin montajla yapıldığını savundu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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