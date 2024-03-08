MÜGE ANLI CANLI İZLE! 8 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Hayalleri suya düşüren sucu sevgili konuştu. Ortağıyla birlikte borçlarını kabul etti, senetle ödeme sözü verdi.

Birsen Eroğlu, sucu Oğuzhan tarafından evlilik vaadiyle 500 bin lira dolandırıldığını iddia ederek annesi Suna ile stüdyoya gelmişti. Müge Anlı dünkü yayının ardından Oğuzhan ve Kubilay'n Birsen'e olan borcunu kabul etiklerini, her birinin 5 ay içinde ödenecek 175 Bin lira senet imzaladıklarını açıkladı. Kalan parayı da üçüncü ortak Serhat'ın vereceği ama o kişinin senet imzalamadığı belirtildi.

Kayınvalide gelin canlı yayında karşı karşıya. Mesut Günaltay'a 6 aydır ulaşılamıyor.

Sadegül Hanım, kocası Mesut'u 15 gün önce gördüğünü, kocasının 15 gün önce gelip çocuklarını markete götürdüğünü, Iraklı/İranlı bir kadın tefeciye bulaştığını, ihanet iddialarını ise reddettiğini anlattı. Sadegül Hanım kadının da ihanet iddialarını yalanladığını belirtti.

22 yaşındaki Cemile Üstün aranıyor.

Anne Ayşe Üstün kızının 22 yaşındaki erkek arkadaşı Ali Cabbar'ın yanında olduğunu, Ali Cabbar'ın Tiktokçu bir çocuk olduğunu, sigortalı bir işi olmadığını, kızının birçok hastalığı olduğunu, ilaç kullandığını, Ali'nin kızına bakamayacağını anlattı.

Arkadaşının can dostu ile birlikte kaybolan Eda Yılmaz aranıyor.

2007 doğumlu Eda Yılmaz'ın arkadaşının can dostu (Pitbull cinsi köpek) ile birlikte İstanbul'dan kayboldu. Anne Seda Hanım'ın kızını aramak için stüdyoya geldi. 2007 doğumlu Eda Yılmaz'ın iki buçuk yaşında bir çocuğu olduğu, 14 yaşındayken anne olduğu açıklandı.

Arkadaşının can dostu ile kaybolmuştu. 16 yaşındaki kız bulundu.

2007 doğumlu Eda Yılmaz'ın arkadaşının can dostu (Pitbull cinsi köpek) ile birlikte 5 gün önce İstanbul'dan kaybolduğu anne Seda Hanım'ın kızını aramak için stüdyoya geldiği açıklanmıştı. Eda bulundu, yayına bağlandı.

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