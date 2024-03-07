MÜGE ANLI CANLI İZLE! 7 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

33 yıldır göremediği kız kardeşini arıyor.

'1991'de 4 yaşındayken halamın komşusu kıvırcık Fatoş tarafından kaçırıldı.'

Babasının Gurbet'i halasına verdiğini, halasının bir yıl sonra vefat ettiğini, daha sonra halasının komşusu Kıvırcık Fatoş lakaplı kişi tarafından kardeşinin kaçırıldığını anlattı. Kayıp kardeş Ruziye Yalçın'ın 87 doğumlu olduğu belirtildi.

Birsen Eroğlu'nu 500 bin TL'den eden aşk.

'Sevgilim olursan derslerine daha iyi çalışırsın dedi, dolandırdı.'

Birsen Hanım sevgilisi Oğuzhan'ın "su bayim var, satış yapıp para kazanacağız" diyerek kendisini kandırdığını, "sen sadece dersine çalış ben parayı işletip parayı sana vereceğim" dediğini, oyun konsolu, iki televizyon ve tablet aldırdığını ama parasını geri ödemediğini ifade etti.

İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında.

'Borçlarımı geri ödeyeceğim.'

Oğuzhan Bey borçları ödediklerini, ödememe gibi bir durumları olmadığını ileri sürünce Müge Anlı "madem ödüyordun neden anne kız programa geldiler" diye sordu. Suna Hanım Oğuzhan'ın borç batağında olduğunu borçları ödeyemeyeceğini, söylediğini ifade etti. Müge Anlı paraların nereye gittiğini sordu. Oğuzhan Bey araba kazası yaşadıklarını, borca girdiklerini iddia etti.

Erdem Kaynak cinayetindeki ihanet sarmalı.

'Akrabası, Erdem'e silah çekti 'yaşamayı seviyor musun' diye sordu.'

Berivan Hanım Ali'nin Halil'in karısı Hatice ile ilişkisi olduğu belirtildi. Turan Bey Ali'nin kendi karısı ile de ilişkisi olduğunu iddia etti. Ali Bey Turan'ın kapı komşusu olduğunu o evde yokken de eve gittiğini, yanlış anlaşıldığını, Turan'ın karısıyla bir ilişkisi olmadığı belirtildi.

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