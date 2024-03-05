MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Günlerdir hasret kaldıkları evlatlarına kavuştular. 19 yaşındaki genç yayının ardından bulundu.

Gülcan ve Yaşar Erim çifti oğullarının dilendirildiği iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istemişlerdi. Yayının ardından sevindiren haber geldi. Oğulları bulundu ve aileye teslim edildi.

İstanbul'da olduğu yayında öğrenilmişti. Deniz Ulaş kaybının 32. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Kahramanmaraş'tan kaybolan 22 yaşındaki Deniz, İstanbul'da bir hastanede bulunarak ailesine teslim edildi.

Geniş çaplı arama çalışmaları yapıldı.

Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Furkan Derin'den acı haber geldi.

Hayatından endişe ediliyordu, Müge Anlı'da bulundu. 56 yaşındaki terzi evine geri döndü.

Davut Çakır'ın kayıp olduğu günlerde İl İl gezdiği ortaya çıktı. Evine geri dönen Davut Çakır ve eşi Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.

Tavsiyeleri dinlemedi eniştesi ile gitti.

Eniştesini sevdiğini söyleyen Kezban, evine geri dönmeyeceğini ailesini de merak etmediğini söyledi.

Gülistan Narçın'ı gördüğünü söyleyen kişi yayına bağlandı.

Hasan Bey, Gülistan'ı Balat'ta bir kahvehaneye geldiğini kendisinin görme engelli olduğunu anlamadıklarını para yardımı yaptıklarını fakat yaşlı bir adamın elinden aldığını söyledi.

3 yıldır kayıptı, Müge Anlı'da bulundu. Gülistan Narçın canlı yayında...

Tüm iddiaları yalanlayan Gülistan Narçın, dilendirici olmadığını, çorap sattığını, bazı insanların "biz parasını verelim sen bu çorapları başkasına sat" dediğini, bunun dilendiricilik olmadığını, para kazandığını anlattı.

Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? Taraflar canlı yayında karşı karşıya...

Aile cinayetin arkasında Halil Kaynak'ın olduğunu, Fadime'nin de tüm gerçekleri bildiği halde sustuğunu iddia etti. Fadime Hanım ise kendisini savundu.