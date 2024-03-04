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Müge Anlı CANLI İZLE! 4 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı Canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 4 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 4 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 4 Mart Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 4 Mart Müge Anlı canlı izleme linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 4 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Eniştesi tarafından kaçırıldığı söylendi. Kaybının 45. Gününde Müge Anlı'da bulundu.
  • Hacer Hanım'ın yeğeni Kezban Ünal da halasının kendisine şiddet uyguladığını, darp raporunun olduğunu söyledi. Kezban Hanım, halasının kendisine baktığını, bunu kabul ettiğini ama bu duruma kendisini sürükleyenin de halası olduğunu ifade etti. Hacer Hanım iddialarla ilgili "hepsi yalan, Hüseyin çocuğuma madde veriyor, onu satıyor" açıklamasında bulundu.
  • Yeğenini kaçırdığı iddiası ile karısının karşısına çıktı. 'Oğlu ölüm döşeğindeyken sevgilisinin yanındaydı'
  • Yayına bağlanan Hacer Hanım'ın kuzeni Yakup Ünal, Hüseyin'in eşi Hacer'i oğullarının ölümüyle suçlaması üzerine soru yöneltti. 'Oğlu öldüğünde kendisi neredeydi?' diyen Yakup Bey'e cevap vermeyen Hüseyin Bey'e soruldu. Yakup Ünal, 'oğlu öldüğünde sevgilisinin yanındaydı. Hacer'i suçlamasın' dedi.
  • 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin aranıyor. Havadan, karadan ve sualtı arama çalışmaları başlatıldı.
  • Parkta oynarken kaybolan ve dere yatağına düştüğünden şüphelenilen 7 yaşındaki otizmli Mehmet Furkan Derin'in Kütahya Tavşanlı ilçesinden kaybolduğu, AFAD ve güvenlik birimlerinin arama çalışmaları başlattığı açıklandı.
  • 17 yaşındaki Melek Halıcıoğlu, 8 Ocak Pazartesi günü Konya'dan kaybolduğu, Melek'in 20 yaşındaki sevgilisi ve sevgilisinin ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edildi. 19 yaşındaki %70 zihinsel engelli Şenol Erim'in İstanbul Gaziosmanpaşa'dan kaybolduğu, baba Yaşar Bey evladının dilendiğini, birilerinden para istediğini ifade etti.

Müge Anlı CANLI İZLE! 4 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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