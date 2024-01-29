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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ocak canlı izleme linki ve son bölüm detayları merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen ve faili meçhul cinayetler, kayıplar gibi konuları ele alan program, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı dosyaları aydınlatmaya ve kayıpları bulmaya devam ediyor. Peki, 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Müge Anlı canlı izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Eşi stüdyomuzdan gözaltına alınmıştı. Katil zanlısının baldızını da öldürdüğü ortaya çıktı.

Zeynel'in baldızının Ağustos ayında ortadan kaybolduğu, ablasının da 'kardeşim beni aradı dedi ki ben hamileyim bir süre ortalarda olmayacağım' dediğini söyledi. Yayında Zeynep gözaltına alınırken bir itiraf da ablası İlknur'dan geldi. Eşinin, kardeşini de öldürdüğünü söyledi. Taraflar canlı yayında yüzleşiyor. Hasan Çelik'e ne olduğu merak ediliyor. Hasan Çelik'in yeğeni Deniz Çelik canlı yayına bağlandı. Yengesinin ve kuzeninin kendisinde numarası bile olmadığını ama Hasan Çelik'in kızının kendisine hakaret dolu mesajlar attığını 'anne de benim baba da benim babamın mezarına gelmeyeceksiniz' dediğini aktardı. Hasan Çelik'in kaybında şüphe noktaları: 'Eşim yola gitti dedi daire fiyatlarını sordu' Kızı ve eşi canlı yayında... Eşi bir yere gitmiştir geri gelir derken, arabayı satın almak için biriyle görüşüldü mü bu soru soruldu. Eşi 'araba benim satsam satardım' dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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