MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Eşi stüdyomuzdan gözaltına alınmıştı. Katil zanlısının baldızını da öldürdüğü ortaya çıktı.

Zeynel'in baldızının Ağustos ayında ortadan kaybolduğu, ablasının da 'kardeşim beni aradı dedi ki ben hamileyim bir süre ortalarda olmayacağım' dediğini söyledi. Yayında Zeynep gözaltına alınırken bir itiraf da ablası İlknur'dan geldi. Eşinin, kardeşini de öldürdüğünü söyledi. Taraflar canlı yayında yüzleşiyor. Hasan Çelik'e ne olduğu merak ediliyor. Hasan Çelik'in yeğeni Deniz Çelik canlı yayına bağlandı. Yengesinin ve kuzeninin kendisinde numarası bile olmadığını ama Hasan Çelik'in kızının kendisine hakaret dolu mesajlar attığını 'anne de benim baba da benim babamın mezarına gelmeyeceksiniz' dediğini aktardı. Hasan Çelik'in kaybında şüphe noktaları: 'Eşim yola gitti dedi daire fiyatlarını sordu' Kızı ve eşi canlı yayında... Eşi bir yere gitmiştir geri gelir derken, arabayı satın almak için biriyle görüşüldü mü bu soru soruldu. Eşi 'araba benim satsam satardım' dedi.