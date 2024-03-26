MÜGE ANLI CANLI İZLE! 26 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Ailesi hayatından endişe ediyordu. 15 yaşındaki çocuk bulundu.
- Ukrayna uyruklu 15 yaşındaki Karyna Foksha, 17 Mart Pazar günü İzmir Karşıyaka'dan kaybolmuştu. Ailesinin hayatından endişe ettiği Karyna, yayının ardından bulundu.
- 56-57 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği Murat isimli ağabeyini arıyor.
- Müjgan Hanım "babam beni kaybetmemek için oğlunu arayıp sormadı. Babamı kaybettim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum" dedi. Müjgan Hanım, babasının 3 yıl önce vefat ettiğini, ağabeyi Murat'ın cenazesine gelmediğini, kendisi yüzünden babasının ağabeyiyle görüşmediğini, baba sevgisini çaldığım ağabeyime kavuşmak istediğini ifade etti.
- ''5 yıllık eşim oğlumun tedavi parası ile kaçtı.'' Banu Özkan'ın dolandırılma iddiası gündeme geldi.
- Banu Özkan oğlunun hasta olduğunu, onun tedavisi için para biriktirdiğini, kocasının ise aldatılma olayı ortaya çıkınca biriktirdiği tedavi parasını ve kapısındaki arabayı alıp kaçtığını anlattı.
- Şüphelerin odağındaki ismin sevgilisi ile ilgili iddialar: ''Dedemden şantaj yoluyla para almak istedi.''
- Gizli tanık, Asiye'nin dedesini tehdit ettiğini, şantaj yoluyla dedesinden para almaya çalıştığını iddia etti.